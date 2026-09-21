Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα sms μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού – «Σε πήρα στον λαιμό μου»

Περισσότερες από 10 μέρες από τότε που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, τα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του συνεχίζουν να βγαίνουν στο φως ολοένα και περισσότερα. Από τα λάθη που έγιναν πριν και μετά την επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική στο Κολωνάκι, στους κατηγορούμενους γιατρούς και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι καταθέσεις των οποίων ίσως ρίξουν φως στην σοκαριστική υπόθεση.

Στην Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας σχετικά με τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι είχε κάνει σύμβαση με την 56χρονη γιατρό που κρατείται στον Κορυδαλλό, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Η γιατρός είχε στείλει την φωτογραφία στον υπνωτιστή, με τον Γιώργο Μαζωνάκη καθισμένο και συνδεδεμένο στο μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και χωρίς τις αισθήσεις του. Η 56χρονη είχε γράψει σε μήνυμα «όλα καλά» στο Νάσο Κομιανό εννοώντας ότι ο ερμηνευτής μετά την διαδικασία θα πήγαινε στο προγραμματισμένο ραντεβού που είχε με τον υπνοθεραπευτή στις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Πράγμα που τελικά δεν έγινε, καθώς ο τραγουδιστής είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Ο Νάσος Κομιανός επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τα όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αναφέροντας ότι είχε επαγγελματική σχέση με την 56χρονη για περίπου 15 χρόνια. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει το Live News ο υπνοθεραπευτής είχε κάνει σεμινάριο σε άλλο ιατρείο που διατηρεί το ζευγάρι των γιατρών.

Σε νέα αποκάλυψη, το Live News παρουσίασε το μήνυμα που έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην γιατρό, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Νάσος Κομιανός μετά το «όλα καλά» που έλαβε, όταν έμαθε ότι ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, έστειλε μήνυμα στην 56χρονη, γράφοντας: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

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Μάλιστα, το Live News εξασφάλισε και τα μηνύματα μεταξύ της γιατρού και ου Νάσου Κομιανού μια μέρα πριν πεθάνει ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου για να κανονίσουν ραντεβού.

Εκεί ο Νάσος Κομιανός παρότρυνε τον τραγουδιστή να επισκεφτεί για θεραπεία το ιατρείο της 56χρονης, πριν προχωρήσουν σε ύπνωση. Μετά την συνάντησή τους, ο υπνωτιστής ρωτάει την γιατρό μέσω μηνυμάτων: «Ήρθε ο Μαζώ από εκεί;», με την 56χρονη να του απαντά: «Ναι ναι, ήρθε!».

Γυναίκα έκανε πλασμαφαίρεση παράλληλα με τον Μαζωνάκη

Φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναμένονται να ρίξουν οι καταθέσεις των πρώην εργαζόμενων της κλινικής στο Κολωνάκι. Οι δύο εκ των τριών είχαν δώσει ψευδείς καταθέσεις στις αρχές, πράγμα που και οι δύο παραδέχτηκαν σύμφωνα με το Live News.

Η τρίτη εργαζόμενη, θα δώσει συμπληρωματική κατάθεση αύριο (22.09.2026), η οποία αναμένεται να δώσει νέα τροπή στα δεδομένα της υπόθεσης.

«Στις 15.00 ενώ ήμουν στο κεντρικό χώρο των ιατρείων ακούσαμε την φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια.

«Το προγραμματισμένο ραντεβού ήταν για τις 13:00 αλλά καθυστέρησε και ήρθε στις 15:30», είπε η 28χρονη γραμματέας.

«Ο Μαζωνάκης πέρασε από μπροστά μου στις 15.30», υποστήριξε η 56χρονη τεχνολόγος εργαστηρίων-νοσηλεύτρια.

Βέβαια, η 56χρονη νοσηλεύτρια, θυμήθηκε ότι ο Μαζωνάκης «πέρασε από μπροστά της» στις 15.30, αφού πρώτα είχε πει μιλώντας αποκλειστικά στο Live News ότι δεν κοιτάει το ρολόι της. «Συνήθως όταν δουλεύεις, σπάνια κοιτάς την ώρα. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι καμία από εμάς», είχε αναφέρει η 56χρονη.

Η πλασμαφαίρεση άρχισε 14.14 και οι εργαζόμενες είπαν ψέματα και για αυτό, καθώς πέραν του ότι υποστήριξαν ότι ήρθε πολύ αργότερα, είπαν ότι πρώτα πέρασε και μισή ώρα στο γραφείο της γιατρού. Η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια συγκεκριμένα ανέφερε: «Μπήκε στο γραφείο της γιατρού και μείνανε εκεί για μισή ώρα. Μετά βγήκανε μαζί, πήγε στην τουαλέτα και στην συνέχεια στο δωμάτιο πλασμαφαίρεσης».

Παράλληλα, οι αρχές εστιάζουν και στα άλλα δύο άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου την ώρα που ήταν εκεί και ο τραγουδιστής.

Πρόκειται για τον ασθενή που είχε ραντεβού με τον 58χρονο γιατρό, στον οποίο ο κατηγορούμενος έδωσε το παραπεμπτικό που έδειξε ως αποδεικτικό στις αρχές. Δεύτερο άτομο ήταν μια γυναίκα, η οποία υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση την ίδια ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ίδια διαδικασία και στον Γιώργο Μαζωνάκη.