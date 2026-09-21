Βουλιαγμένη: Την Τέταρτη απολογούνται ο 76χρονος και η 21χρονη για το θάνατο του 82χρονου στην πλαζ

Στον ανακριτή για ένα κακούργημα και πλημμελήματα παραπέμπονται ο 76χρονος και η 21χρονη για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (20.9.26) στην πλαζ της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ένας 82χρονος να χάσει τη ζωή του.

Για την υπόθεση του θανάτου του 82χρονου μετά το επεισόδιο στην πλαζ της Βουλιαγμένης, ο ηλικιωμένος και η νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στην θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Έχουν ήδη λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τέταρτη το πρωί.

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Ο συνήγορος του 76χρονου μιλά μόνο για «λεκτικό συμβάν» και όχι για ξυλοδαρμό του 82χρονου, για μια ξαπλώστρα.

Όπως υποστηρίζει ο συνήγορος του κατηγορούμενου ο ηλικιωμένος κατέληξε στο ιατρείο, όπου μεταφέρθηκε και έφυγε από την παραλία εν ζωή.

«Υπήρχε ένα λεκτικό συμβάν»

«Έχω τον βασικό κατηγορούμενο. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για το άρθρο 311 του Ποινικού Κώδικα, θανατηφόρα βλάβη δηλαδή. Είναι δύσκολο. Διανύουμε χαλεπούς καιρούς. Δηλαδή κάποιος κάνει ένα μπάνιο και κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος. Θα απαντήσει. Αρνείται τα πάντα. Ήταν μια άτυχη στιγμή», δήλωσε ο δικηγόρος του 76χρονου, Νίκος Χατζής.

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Δεν τον έχει χτυπήσει καθόλου. Έγινε ένα επεισόδιο. Συνόδευε μια κυρία για μια ξαπλώστρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία ανάγονται στην αδιανόητη ψυχοπαθολογία, τι να πει κανείς. Θα το αντιμετωπίσουμε, πιστεύω.

Υπήρχε λεκτικός διαπληκτισμός. Δεν έχω διαβάσει όλη τη δικογραφία ακόμα. Τώρα τελείωσε από τον κύριο εισαγγελέα. Έχει πάει στην κυρία ανακρίτρια, αλλά φρονώ ότι θα αποδοθούν τα δίκαια.

Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε την ιατροδικαστική, να δούμε αν πράγματι το πλήγμα ήταν ικανό να επιφέρει θάνατο, αλλά δεν υπάρχει πλήγμα. Τουλάχιστον, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει καν. Υπήρχε ένα λεκτικό συμβάν. Εξάλλου, από ό,τι γνωρίζω, απεβίωσε στο ιατρείο. Δεν απεβίωσε κατά τη στιγμή του λεκτικού επεισοδίου.

Πιστεύουμε να είναι έτοιμη αύριο μέχρι την Τετάρτη, που θα απολογηθούμε στις 9:30 το πρωί.