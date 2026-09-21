Ελλάδα

Ιεράπετρα: 16χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο όταν διέσχιζε τη διάβαση έξω από το σχολείο της

Τραυματίστηκε στο πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ευτυχώς καλή
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Το σημείο που παρασύρθηκε η 16χρονη στην Ιεράπετρα / Φωτο neakriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σήμερα (21/9/2026) στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη που διέσχιζε τη διάβαση έξω από το σχολείο της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr για το τροχαίο στην Ιεράπετρα, η 16χρονη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών όταν εκτινάχθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, έχοντας τραυματιστεί στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Εκεί εξετάστηκε από ορθοπαιδικό και χειρουργό και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται πολύ καλή. Παρέμεινε, ωστόσο, στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνά η Τροχαία.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας έξω από το Δημοτικό Σχολείο της Γρα Λυγιάς, καθώς γονείς και κάτοικοι επισημαίνουν ότι τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπάρχει σχολικός τροχονόμος στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα στενό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που δυσκολεύει την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, αλλά και την παραλαβή τους από τους γονείς.

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