Φωτιά στην Αργολίδα στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στη περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι
Το σημείο της φωτιάς στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας
Το σημείο της φωτιάς στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας /φωτό facebook πυρκαγιά ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας στην Αργολίδα.

Η φωτιά στην Τροιζηνία Αργολίδας καίει σε δασική έκταση και στο σημείο πνέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι και υπάρχουν κοντά σπίτια.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Η φωτιά στη Αργολίδα
Η φωτιά στη Αργολίδα / φωτό facebook πυρκαγιά ενημέρωση
Η φωτιά στην Αργολίδα
Η φωτιά στην Αργολίδα/ φωτό απο facebook πυρκαγιά ενημέρωση
φωτό facebοok πυρκαγιά ενημέρωση
φωτό facebοok πυρκαγιά ενημέρωση

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

