Φωτιά στην Αργολίδα στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας στην Αργολίδα.

Η φωτιά στην Τροιζηνία Αργολίδας καίει σε δασική έκταση και στο σημείο πνέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι και υπάρχουν κοντά σπίτια.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.