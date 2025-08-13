Φωτιά στην Αχαΐα: Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού δίπλα σε δρόμο που περνούν αυτοκίνητα, δείτε βίντεο

Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανένας πολίτης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στην Αχαΐα, την Τετάρτη (13.08.2025). Η μάχη με τις φλόγες είναι ήδη αρκετά δύσκολη. Οι συνεχόμενες ρίψεις νερού από τα πτητικά μέσα, είναι ο μόνος τρόπος για να σβήσει το τεράστιο πύρινο μέτωπο. Παρά τα οφέλη του, όπως φάνηκε, μπορεί να δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα.

Στο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που ελικόπτερο πετά σε χαμηλό ύψος για να ρίξει νερό σε μία από τις φωτιές που καίνε την Αχαΐα. Η επιχείρηση των πιλότων είναι ηρωική. Τη στιγμή που φτάνουν πάνω από τις φλόγες πετούν το νερό ώστε να αντιμετωπίσουν το μέτωπο.

Στο πλάνο φαίνονται τα αυτοκίνητα που περνούν από τον δρόμο, κάτω από το ελικόπτερο. Λόγω της ρίψης του νερού, κλαδιά από δέντρα σπάνε και πέφτουν πάνω στα αυτοκίνητα.

Ο δρόμος από τη μια στιγμή στην άλλη γέμισε με κλαδιά και κουκουνάρια.

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο ανέβηκε στον λογαριασμό «Εποχικοί Πυροσβέστες Αχαΐας».

Στη λεζάντα τονίζεται πως απαγορεύεται η μετακίνηση των πολιτών στα σημεία που ενεργούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.