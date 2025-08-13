Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Κάηκαν 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

Η καταστροφική πυρκαγιά έκαψε σχεδόν όλα τα οχήματα που βρίσκονταν στον υπαίθριο χώρο – Ο χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο σύμφωνα με τη νομοθεσία
Κάηκαν 550 αυτοκίνητα στον υπαίθριο χώρο του Τελωνείου Πάτρας

Η φωτιά που σάρωσε την Αχαΐα δεν άφησε στο έλεός της ούτε τα οχήματα που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου Πατρών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τουλάχιστον 550 αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς από την φωτιά, αριθμός που αντιστοιχεί στη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων που βρίσκονταν στον υπαίθριο χώρο του Τελωνείου Πατρών στην Αχαΐα Περισσότερα από τα μισά είχαν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα.

Βίντεο στο TikTok δείχνει την στιγμή που οι φλόγες έφτασαν στα αυτοκίνητα.

Όπως επισημαίνεται, ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, βάσει των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή ώστε μόλις η θερμοκρασία στην περιοχή πέσει σε ασφαλή επίπεδα — καθώς παραμένει πολύ υψηλή λόγω της θερμότητας που εκλύουν οι λαμαρίνες — να ξεκινήσει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Ελλάδα
