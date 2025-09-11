Φωτιά στην Αχαΐα στη περιοχή Άλσος: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για «απομάκρυνση»

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη (11/9/2025) σε πυκνή αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας, ενώ λίγο μετά τις 14:30 ήχησε το πρώτο 112 για «ετοιμότητα», το δεύτερο λίγο μετά τις 15:15 για «απομάκρυνση τον κατοίκων από το Μερτίδι προς το Αίγιο», το τρίτο για «απομάκρυνση από Λάκκα προς Κρήνη και Γρηγόρης» και το τέταρτο για «απομάκρυνση από την Τούμπα Αχαΐας προς Κρήνη».

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αχαΐα αυξήθηκαν οι δυνάμεις σε 120 πυροσβέστες αλλά και εθελοντές, 4 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μην απειληθούν, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήχησε το 112 για τέταρτη φορά

Το 112 ενημερώνει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο». «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης». «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τούμπα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη».



Αναλυτικά το πρώτο μήνυμα του 112: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025

Παρακαλείται οι κάτοικοι της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.