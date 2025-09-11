Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα στη περιοχή Άλσος: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για «απομάκρυνση»

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αυξάνονται αφού η φωτιά συνεχίζει να καίει κοντά σε σπίτια
Ανανεώθηκε πριν 13 λεπτά
Η φωτιά στην Αχαΐα
Η φωτιά στην Αχαΐα / φωτό από the best, εφημερίδα φιλόδημος

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη (11/9/2025) σε πυκνή αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας, ενώ λίγο μετά τις 14:30 ήχησε το πρώτο 112 για «ετοιμότητα», το δεύτερο λίγο μετά τις 15:15 για «απομάκρυνση τον κατοίκων από το Μερτίδι προς το Αίγιο», το τρίτο για «απομάκρυνση από Λάκκα προς Κρήνη και Γρηγόρης» και το τέταρτο για «απομάκρυνση από την Τούμπα Αχαΐας προς Κρήνη».

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αχαΐα αυξήθηκαν οι δυνάμεις σε 120 πυροσβέστες αλλά και εθελοντές, 4 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μην απειληθούν, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

 

Η φωτιά στην Αχαΐα
Η φωτιά στην Αχαΐα / φωτό από the best, εφημερίδα φιλόδημος
Φωτό από the best, εφημερίδα φιλόδημος
Φωτό από the best, εφημερίδα φιλόδημος

Ήχησε το 112 για τέταρτη φορά 

Το 112 ενημερώνει:

    • «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο».
    • «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης».
    • «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τούμπα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη».

Αναλυτικά το πρώτο μήνυμα του 112: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Παρακαλείται οι κάτοικοι της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών – Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο
Με κοινό όραμα τη θωράκιση της υγείας στο νησί, με πνεύμα συνεργασίας και δράσης, η SEAJETS, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Δήμος Αλοννήσου ένωσαν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση μιας σημαντικής υγειονομικής δράσης
Στιγμιότυπο από οφθαλμολογική εξέταση κατά τη διάρκεια της δράσης
Εθνικός Χάρτης Δεδομένων ESG: Μια καινοτόμα πρωτοβουλία για την βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
Συγκεντρώνει, αναλύει και οπτικοποιεί έως σήμερα δεδομένα από 14.293 επιχειρήσεις από τις 13 περιφέρειες της χώρας καλύπτοντας 11 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δύο τροχαία με λεωφορεία και τραμ σε διάστημα 2 μηνών: Αίτια και ομοιότητες των συγκρούσεων σε Βούλα και Πειραιά με 77 τραυματίες
Οι δύο περιπτώσεις οδηγών ΜΜΜ που ένιωσαν αδιαθεσία μέσα σε διάστημα 2 μηνών, και προκάλεσαν τροχαία ατυχήματα και τραυματισμένους επιβάτες - Τι συνέβη στη σύγκρουση των 2 λεωφορείων και του λεωφορείου με τραμ
Σύγκρουση αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΑ με συρμό του τράμ στον Πειραιά
2
Gov.gr : Νομικά πρόσωπα και πολίτες μπορούν να συνυπογράφουν έγγραφα μέσω μιας νέας υπηρεσίας
Η «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και «Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού»
Gov.gr : Νομικά πρόσωπα και πολίτες μπορούν να συνυπογράφουν έγγραφα μέσω μιας νέας υπηρεσίας
Newsit logo
Newsit logo