Φωτιά στην Αχαΐα στην περιοχή Λιβάρτζι: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Αντιμέτωποι με μία ακόμη φωτιά είναι οι πυροσβέστες στην Αχαΐα. Οι φλόγες ξέσπασαν στην περιοχή Λιβάρτζι με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.08.2025) σε δασική περιοχή της Αχαΐας. Για τον λόγο αυτό στάλθηκε και μήνυμα από το 112.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.