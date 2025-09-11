Φωτιά στην Αχαΐα: Βελτιωμένη η εικόνα μετά το μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για «απομάκρυνση»

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι Πέμπτη (11/9/2025) σε πυκνή αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας, με συνεχείς αναζωπυρώσεις στη Λάκκα να δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής. Λίγο μετά τις 14:30 ήχησε το πρώτο 112 για «ετοιμότητα», το δεύτερο λίγο μετά τις 15:15 για «απομάκρυνση τον κατοίκων από το Μερτίδι προς το Αίγιο», το τρίτο για «απομάκρυνση από Λάκκα προς Κρήνη και Γρηγόρης» και το τέταρτο για «απομάκρυνση από την Τούμπα Αχαΐας προς Κρήνη».

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αχαΐα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις σε 120 πυροσβέστες αλλά και εθελοντές, 4 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μην απειληθούν, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Παρά την μεγάλη προσπάθεια της πυροσβεστικής παραδόθηκαν στις φλόγες μια δασική έκταση και καλλιέργειες, αλλά και δύο αγροικίες στο Μερτίδι. Ευτυχώς δεν έχουν απειληθεί σπίτια.

Ήχησε το 112 για τέταρτη φορά

Το 112 ενημερώνει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο». «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης». «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τούμπα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη».



Αναλυτικά το πρώτο μήνυμα του 112: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Παρακαλείται οι κάτοικοι της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.