Φωτιά στην Εύβοια κοντά στην Αιδηψό – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης κοντά στην Αιδηψό.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ς ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025

Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.