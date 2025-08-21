Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Εύβοια κοντά στην Αιδηψό – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Ελλάδα

Φωτιά στην Εύβοια κοντά στην Αιδηψό – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

φωτιά στην Εύβοια
Φωτιά στην Εύβοια / Photo / evima

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης κοντά στην Αιδηψό.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ς ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ελλάδα
