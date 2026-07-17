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Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Πολιτικά – Εναέρια μέσα στο σημείο

Οι φλόγες καίνε δάσος της περιοχής ενώ κινδυνεύει σπίτι
Φωτιά στην Εύβοια
Φωτιά στην Εύβοια / Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου σε δασική έκταση στην Εύβοια και συγκεκριμένα στα Πολιτικά ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κινδυνεύει σπίτι. 

Στη φωτιά στην Εύβοια επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 8 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή ξερή βλάστηση και αγροτική έκταση κυρίως ελαιόδεντρα στην περιοχή μεταξύ Πολιτικών και Νεροτριβιάς στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. 

Φωτιά στην Εύβοια

Αυτή την στιγμή οι φλόγες έχουν περικυκλώσει σπίτι στο οποίο υπάρχουν και φιάλες πετρογκάζ.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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