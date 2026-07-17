Φωτιά στον Πύργο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (17.07.2026) στον Πύργο, για την οποία ήχησε και το 112.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες, στον Πύργο Ηλείας. Λίγο μετά τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Για την πυρκαγιά άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συνολικά επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη γρήγορη εξάπλωση του πύρινου μετώπου.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πύργου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.