Ελλάδα

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία που εκτελεί δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Σέρρες λόγω βλάβης

Το δρομολόγιο 1634 θα υποκατασταθεί με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Μουριές - Σέρρες, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Στρυμώνα και Σκοτούσα
Τρένο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ακινητοποιήθηκε στις 16:29 στον Σταθμό Μουριές με 61 επιβάτες, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δρομολόγιο 1634 θα υποκατασταθεί με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Μουριές – Σέρρες, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Στρυμώνα και Σκοτούσα.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train, χωρίς στάσεις στους σταθμούς Σκοτούσα, Στρυμώνας, Δοϊράνη, Χέρσο, Μεταλλικός, Πεδινό, Γαλλικός και Νέα Φιλαδέλφεια.

«Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της.

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