Φωτιά στην Εύβοια στο Βατήσι Καρύστου – Μάχη με τις φλόγες και τον άνεμο δίνουν οι πυροσβέστες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, 05.09.2025, στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί δίπλα σε δρόμο στο χωριό Βατήσι του δήμου Καρύστου στη Εύβοια.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τους ανέμους στην περιοχή που είναι γύρω στα 6 μποφόρ.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκαν τρεις πυρκαγιές στην κεντρική Εύβοια, στα Βρυσάκια και οι άλλες δύο στο χωριό σταυρός του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.