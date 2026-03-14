Φωτιά στην Ηλεία: Διπλό μέτωπο στην περιοχή Ελαιώνας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (14.03.2026), για φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή της Ηλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα στον Ελαιώνα στην Ηλεία, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να είναι ιδιαίτερα δ’υσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ililive.gr, στην περιοχή επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον Πύργο και τις όμορες υπηρεσίες, με την φωτιά να εντοπίζεται σε δύο μέτωπα κατακαίγοντας αναγεννημένο δάσος..

Λόγω του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολο με τους του ισχυρούς ανέμους που πνέουν πλέον στο σημείο να το κάνουν δυσκολότερο.

Έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον ενισχύσεις. Προς το μέτωπο της πυρκαγιάς κινούνται και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας και του Δήμου Πύργου.

fotia ilia

Παράλληλα με τα εναέρια μέσα που έχουν ζητηθεί κινούνται και ενισχύεσεις με υδροφόρες ιδιωτών στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.

Στο σημείο ήδη επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 αεροσκάφος. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

