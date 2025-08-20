Φωτιά στην Ηλεία: Καίει σε αγροτοδασική έκταση – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 20.08.2025 στην Ηλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδράμουν ακόμη μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.