Ελλάδα

Φωτιά στην Ηλεία: Καίει σε αγροτοδασική έκταση – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν στο σημείο
φωτιά στην Ηλεία

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 20.08.2025 στην Ηλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Φωτια στην Ηλεία Φωτια στην Ηλεία

Στο σημείο έσπευσαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Συνδράμουν ακόμη μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ελλάδα
