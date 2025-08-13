Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή Καπελέτο: Ήχησε το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καπελέτο στην Ηλεία σε δασική έκταση με το 112 να ηχεί και να καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα.

Η φωτιά στην Ηλεία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο και για την κατάσβεση επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιά ήχησε το 112 και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε θερμοκήπια.