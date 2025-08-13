Ελλάδα

Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή Καπελέτο: Ήχησε το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε θερμοκήπια
Φωτιά στην Ηλεία
Φωτιά στην Ηλεία

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καπελέτο στην Ηλεία σε δασική έκταση με το 112 να ηχεί και να καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα.

Η φωτιά στην Ηλεία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο και για την κατάσβεση επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιά ήχησε το 112 και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε θερμοκήπια. 

