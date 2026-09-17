Ελλάδα

Φωτιά στην Καρδίτσα: Επιχειρούν εναέρια μέσα στον δήμο Παλαμά

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 13:20 και καίει χαμηλή βλάστηση
καρδιτσα φωτια
Η φωτιά στην Καρδίτσα / karditsalive.net
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (17/9/2026) γύρω στις 13:20 σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Η εικόνα πλέον από το σημείο είναι πολύ καλύτερη αλλά οι προσπάθειες τόσο επίγεια όσο και εναέρια συνεχίζονται.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καρδίτσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

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