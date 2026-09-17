Φωτιά στην Καρδίτσα: Επιχειρούν εναέρια μέσα στον δήμο Παλαμά

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (17/9/2026) γύρω στις 13:20 σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Η εικόνα πλέον από το σημείο είναι πολύ καλύτερη αλλά οι προσπάθειες τόσο επίγεια όσο και εναέρια συνεχίζονται.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καρδίτσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.