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Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης των πυρομαχικών από τον βυθό του όρμου της Ιεράπετρας

Ήδη έχουν ανασυρθεί αρκετά από τα αντικείμενα, τα οποία, βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένη κατάσταση οξείδωσης
Τα πυρομαχικά που βρέθηκαν στον όρμο της Ιεράπετρας
Τα πυρομαχικά που βρέθηκαν στον όρμο της Ιεράπετρας / radiolasithi.gr
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) η επιχείρηση περισυλλογής και απομάκρυνσης των πυρομαχικών που είχαν βρεθεί τον περασμένο Αύγουστο στον βυθό του όρμου της Ιεράπετρας.

Στον όρμο της Ιεράπετρας βρίσκεται εξειδικευμένο κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος για την αντιμετώπιση και εξουδετέρωση πυρομαχικών, με δύτες να έχουν ξεκινήσει από το πρωί την υποβρύχια επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του υλικού, σύμφωνα με το radiolasithi.gr.

Τα πυρομαχικά περισυλλέγονται σταδιακά από τον βυθό και συγκεντρώνονται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν σε απομακρυσμένο και ασφαλές σημείο, όπου θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εξουδετέρωσής τους.

Ήδη έχουν ανασυρθεί αρκετά από τα αντικείμενα, τα οποία, βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένη κατάσταση οξείδωσης.

Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης των πυρομαχικών από τον βυθό του όρμου της Ιεράπετρας
radiolasithi.gr
Τα πυρομαχικά που βρέθηκαν στον όρμο της Ιεράπετρας
radiolasithi.gr

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει τότε γνωστά από το Λιμενικό, στον βυθό είχαν βρεθεί βλήματα όλμων, πιθανώς διαμετρήματος 80 χιλιοστών, βλήματα διαφόρων μεσαίων διαμετρημάτων, δεσμίδες φυσιγγίων και κιβώτια μεταφοράς πυρομαχικών.

Το υλικό είχε εντοπιστεί εκατέρωθεν του υφάλου, σε έκταση περίπου 500 μέτρων, σε βάθος τριών έως τεσσάρων μέτρων και περίπου 150 έως 200 μέτρα από την ακτή.

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