Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Απομονωμένη η γιατρός, κρατείται στο χώρο της Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού – Στην VIP πτέρυγα ο σύζυγός της

Απομονωμένη και σε χώρο όπου βρίσκονταν και το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού, τοποθετήθηκε η 56χρονη γιατρός που έκανε την θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να πεθάνει. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της βρίσκεται σε κελί της VIP πτέρυγας των ανδρικών φυλακών και για λόγους ασφαλείας στο κελί του να μένει ακόμη ένα άτομο.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) το ζευγάρι των γιατρών πέρασε το κατώφλι των σωφρονιστικών καταστημάτων του Κορυδαλλού, καθώς προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η 56χρονη που χορήγησε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις των γυναίκειων φυλακών και εκεί αποφασίστηκε να εγκατασταθεί σε ένα χώρο όπου θα βρίσκεται μόνη της. Μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκονταν και η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε άλλες φυλακές προκειμένου η ολιστική γιατρός να είναι εντελώς απομονωμένη.

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Η 56χρονης θα προαυλίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και μόνη της και δεν θα έρχεται σε επαφή με καμία από τις κρατούμενες. Άλλωστε, η απόφαση για την μεταφορά της στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα πάρθηκε μετά από συσκέψεις και σχεδιασμούς για την ασφάλειά της. Και αυτό γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελούσε ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα των κρατουμένων καθώς είχε βρεθεί εκεί στις 14 Φεβρουαρίου του 2023, την ημέρα δηλαδή του Αγίου Βαλεντίνου, και τραγούδησε για τις κρατούμενες.

Έκατσε μαζί τους αρκετή ώρα και πολλές αυτές εκδήλωσαν με διάφορους τρόπους την λατρεία που έτρεφαν για το πρόσωπό του.

Ο σύζυγός της ο οποίος κατηγορείται και αυτός για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οδηγήθηκε λίγη ώρα αργότερα στις ανδρικές φυλακές του Κορυδαλλού. Σε αντίθεση με την σύζυγό του, αυτός αποφασίστηκε να «φιλοξενηθεί» σε κελί της ΣΤ’ πτέρυγας – γνωστή και ως η πτέρυγα των VIP.

Στο ίδιο κελί, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να υπάρχει και άλλος τρόφιμος προκειμένου να τον προσέχει καθώς ο 58χρονος είχε προχωρήσει σε πολλές δηλώσεις για απεργία πείνας και ότι δεν αισθάνεται καλά ψυχολογικά.