Δωρεάν rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από τον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προσφέρει στους πολίτες δωρεάν τα πρώτα rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα.

Παράλληλα, την Παρασκευή (18.09.2026), από τις 09:00 έως τις 14:00, κινητή μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκεται στην πλατεία Ιμίων (κεντρική πλατεία Βούλας), όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπεύθυνη ενημέρωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ παράλληλα θα διατίθενται δωρεάν rapid test σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα και χρήζουν ελέγχου.

Όπως τονίζει ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αυτό γίνεται με βασική προτεραιότητα την πρόληψη και προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη δράση που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη του ιού.