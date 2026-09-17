Ιός του Δυτικού Νείλου: Έρχονται τα πρώτα rapid test για τη νόσο – Δωρεάν διάθεση από τον δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται ακόμη σε έξαρση και να πρώτα rapid test για τον εντοπισμό της νόσου είναι γεγονός.

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προσφέρει στους πολίτες δωρεάν τα πρώτα rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα βάζοντας ως βασική προτεραιότητα την πρόληψη και προστασία της δημόσιας υγείας,

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Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη δράση που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη του ιού.

Τέλος, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, κινητή μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκεται στην πλατεία Ιμίων (κεντρική πλατεία Βούλας), όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπεύθυνη ενημέρωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ παράλληλα θα διατίθενται δωρεάν rapid test σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα και χρήζουν ελέγχου.