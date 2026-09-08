Φωτιά στην Κάρυστο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα Τρίτη (8.9.26) στην Κάρυστο στην Εύβοια, αυτή τη φορά στην περιοχή Μπούρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αετού Καρύστου στην Εύβοια, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Λίγο αργότερα, ενεργοποιήθηκε και το 112 για την περιοχή, με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026

Η πυρκαγιά πλέον έχει οριοθετηθεί με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο.