Ελλάδα

Φωτιά στην Κάρυστο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο
Από τη φωτιά στην Κάρυστο
Από τη φωτιά στην Κάρυστο
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα Τρίτη (8.9.26) στην Κάρυστο στην Εύβοια, αυτή τη φορά στην περιοχή Μπούρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αετού Καρύστου στην Εύβοια, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Λίγο αργότερα, ενεργοποιήθηκε και το 112 για την περιοχή, με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά πλέον έχει οριοθετηθεί με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο.

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