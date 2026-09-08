Σεισμός στο Αιτωλικό 4,4 Ρίχτερ: Μπαράζ δονήσεων τις τελευταίες ώρες – «Γενικευμένη σεισμική δραστηριότητα στα δυτικά» λέει ο Λέκκας

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αιτωλικό.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού.

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Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε προηγηθεί χθες, στις 13:51, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας για το φαινόμενο συνέστησε προσοχή λέγοντας πως οι σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ρήγμα του Οζερού που συνηθίζει να δίνει σεισμούς σε αυτήν την κλίμακα Ρίχτερ.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε από τη Δευτέρα και συνεχίζεται και σήμερα.

«Εκτιμώ πως θα συνεχιστούν οι δονήσεις σε τέτοιου είδους κλίμακα. Μελετούμε το φαινόμενο για να δούμε πως θα συνεχιστεί η διαδικασία», ανέφερε συγκεκριμένα προσθέτοντας πως παρατηρείται σεισμική δραστηριότητα γενικότερα στη δυτική Ελλάδα.