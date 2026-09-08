Ελλάδα

Σεισμός στο Αιτωλικό 4,4 Ρίχτερ: Μπαράζ δονήσεων τις τελευταίες ώρες – «Γενικευμένη σεισμική δραστηριότητα στα δυτικά» λέει ο Λέκκας

Στην ίδια περιοχή είχε προηγηθεί χθες ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ
Σεισμός στο Αιτωλικό 4,4 Ρίχτερ: Μπαράζ δονήσεων τις τελευταίες ώρες – «Γενικευμένη σεισμική δραστηριότητα στα δυτικά» λέει ο Λέκκας
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Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αιτωλικό.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιόμετρα.

fwtia aitwliko

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε προηγηθεί χθες, στις 13:51, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας για το φαινόμενο συνέστησε προσοχή λέγοντας πως οι σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ρήγμα του Οζερού που συνηθίζει να δίνει σεισμούς σε αυτήν την κλίμακα Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε από τη Δευτέρα και συνεχίζεται και σήμερα.

«Εκτιμώ πως θα συνεχιστούν οι δονήσεις σε τέτοιου είδους κλίμακα. Μελετούμε το φαινόμενο για να δούμε πως θα συνεχιστεί η διαδικασία», ανέφερε συγκεκριμένα προσθέτοντας πως παρατηρείται σεισμική δραστηριότητα γενικότερα στη δυτική Ελλάδα.

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