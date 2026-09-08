Καλλιθέα: Πέταξαν μολότοφ και πέτρες σε φούρνο – Τρεις οι εμπρηστικές επιθέσεις στην Αθήνα μέσα σε λίγες ώρες

Βραδιά εμπρηστικών επιθέσεων φαίνεται πως ήταν η χθεσινή για την Αθήνα, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία για να εξακριβώσουν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των περιστατικών. Λίγες ώρες πριν τις επιθέσεις σε επιχειρήσεις στην Αχαρνών και στην πλατεία Αμερικής, άγνωστοι επιτέθηκαν και σε φούρνο στην Καλλιθέα.

Η εμπρηστική επίθεση έγινε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Καλλιθέα, γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (08.09.2026). Άγνωστοι φέρεται να προσέγγισαν τον φούρνο με μηχανές και να πέταξαν πέτρες στην τζαμαρία για να την σπάσουν. Στη συνέχεια πέταξαν μολότοφ και τράπηκαν σε φυγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΕΕΜ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ελέγχοντας τον χώρο και συλλέγοντας πολύτιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις από μαρτυρίες και κάμερες ασφαλείας ώστε οι δράστες να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν.

Πρόκειται για την 3η εμπρηστική επίθεση που γίνεται σε επιχείρηση της Αττικής, μέσα σε λίγες ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες μετά και συγκεκριμένα κατά τις 04:30 το βράδυ, άγνωστοι πέταξαν καπάκι φρεατίου σε καφετέρια στην Αχαρνών και στη συνέχεια επιτέθηκαν με χειροβομβίδα.

Είκοσι λεπτά μετά, άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία άλλης καφετέριας στην πλατεία Αμερικής και πάλι με καπάκι φρεατίου και στη συνέχεια έριξαν χειροβομβίδα.

Από τις 3 εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.