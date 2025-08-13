Φωτιά στην Κεφαλονιά: Καίγεται δάσος στην περιοχή Αθέρας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13.8.25) στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Αθέρας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κεφαλονιά κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά τις 9 εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή Αθέρας.

Το μήνυμα έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αθέρας Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς Λιβάδι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».