Φωτιά στην Κεφαλονιά: Καίγεται δάσος στην περιοχή Αθέρας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αθέρας Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς Λιβάδι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
Νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13.8.25) στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Αθέρας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κεφαλονιά κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 9 εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή Αθέρας. 

Το μήνυμα έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αθέρας Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς Λιβάδι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

