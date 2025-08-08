Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Κερατέα: Εθελοντής πυροσβέστης περιγράφει πώς εγκλωβίστηκε στις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις - που διαρκώς ενισχύονται- συνεχίζουν να δίνουν τιτάνια μάχη για να τιθασεύσουν τα γιγάντια πύρινα μέτωπα
Κόλαση φωτιάς επικρατεί από το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Κερατέα, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να δυσχεραίνουν κατά πολύ το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις – που διαρκώς ενισχύονται- συνεχίζουν να δίνουν τιτάνια μάχη για να τιθασεύσουν τα γιγάντια πύρινα μέτωπα της φωτιάς  που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες, ωστόσο, ο τελικός απολογισμός θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

Επιπλέον, ενισχύθηκαν περαιτέρω τα εναέρια μέσα που έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Νωρίτερα στην κάμερα του SKAI που καταγράφει το έργο της κατάσβεσης, εθελοντής πυροσβέστης αποκάλυψε πως εγκλωβίστηκε στο πύρινο μέτωπο:«Ευτυχώς όλα καλά, είναι όλα καλά», ψέλισσε. 

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

