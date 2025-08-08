Φωτιά στην Κερατέα: Η πιο δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα – Ένας νεκρός, καμμένα σπίτια και μάχη με τον μανιασμένο αέρα

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8/25) σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, έμελλε να εξαπλωθεί αστραπιαία από τον μανιασμένο αέρα και να φτάσει μέσα σε λίγο χρόνο, σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, περνώντας μέσα από τον οικισμό στην Παλαιά Φώκαια και αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και πολλά καμμένα σπίτια.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, τα μηνύματα του 112 ηχούσαν το ένα μετά το άλλο για εκκένωση περιοχών ενώ παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της Πυροσβεστικής από γη και αέρα, οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το κυρίως πρόβλημα, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Η εικόνα της φωτιάς από την Ανάβυσσο:

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».