Φωτιά στην Κερατέα: Η πιο δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα – Ένας νεκρός, καμμένα σπίτια και μάχη με τον μανιασμένο αέρα

Φωτιά στο Θυμάρι

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8/25) σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, έμελλε να εξαπλωθεί αστραπιαία από τον μανιασμένο αέρα και να φτάσει μέσα σε λίγο χρόνο, σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, περνώντας μέσα από τον οικισμό στην Παλαιά Φώκαια και αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και πολλά καμμένα σπίτια. 

Από τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, τα μηνύματα του 112 ηχούσαν το ένα μετά το άλλο για εκκένωση περιοχών ενώ παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της Πυροσβεστικής από γη και αέρα, οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους. 

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το κυρίως πρόβλημα, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Η εικόνα της φωτιάς από την Ανάβυσσο: 

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Κοκκίνισε το φεγγάρι από τη μεγάλη φωτιά - ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ / EUROKINISSI
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / EUROKINISSI

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχειρούσαν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό της κατάσβεσης.

Ένας νεκρός και πολλά καμμένα σπίτια

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς λαμβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις κι έχοντας ως απολογισμό μέχρι στιγμής έναν νεκρό ηλικιωμένο άνδρα καθώς και καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα σε πλινθόκτιστη κατασκευή, απανθρακωμένο, τον ηλικιωμένο άνδρα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε αυτή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Ο άνδρας ήταν 76 ετών, ενώ πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία που επικαλείται μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι έμενε μόνος του και δεν είχε επικοινωνία με τους συγγενείς του.

Το κτίσμα που βρέθηκε νεκρός ο ηλικιωμένος
Μάχη κατοίκων και πυροσβεστών με τις φλόγες - ΦΩΤΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / EUROKINISSI

Ένα από τα κτίσματα που παραδόθηκαν στις φλόγες, στην περιοχή Δημολάκι:

Σπίτια κάηκαν στην περιοχή Δροσιά:

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί βοήθησαν κατοίκους να απομακρυνθούν ενώ στην περιοχή γίνονται από το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου, μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν γίνει διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών

Αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς το μεσημέρι σε πολίτες οικισμών της περιοχής όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια,  Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

