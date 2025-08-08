Φωτιά στην Κερατέα: Νεκρός στην περιοχή Τογάνι, μαζικές εκκενώσεις οικισμών και σπίτια παραδομένα στις φλόγες

Ένας ηλικιωμένος κάηκε ζωντανός μέσα στο κτίσμα που βρισκόταν, στην περιοχή Τογάνι Κερατέας, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8/25) ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στην περιοχή.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα, βρήκαν νεκρό έναν ηλικιωμένο, μέσα σε ένα πλινθόκτιστο κτίσμα στο οποίο διέμενε.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το τιτάνιο έργο της κατάσβεσης, με τη μεγάλη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη και να καταστρέφει σπίτια και περιουσίες στο πέρασμά της.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες, ωστόσο, ο τελικός απολογισμός θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης. Δεκάδες απεγκλωβισμοί πολιτών έχουν γίνει με τη βοήθεια πυροσβεστών και αστυνομικών.

Επιπλέον, ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα που έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Ακόμη συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος». Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και Ρουμάνοι πυροσβέστες.

Ο Σταύρος Πετρόπουλος αντιδήμαρχος Σαρωνικού τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι στην Παλαιά Φώκαια, εκκενώνεται γηροκομείο. «Η κατάσταση είναι τραγική, έχουμε επτά κατάκοιτους ανθρώπους» επισήμανε. Στην περιοχή φτάνουν ακόμη 6 ασθενοφόρα και πούλμαν συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

Ένα από τα κτίσματα που παραδόθηκαν στις φλόγες, στην περιοχή Δημολάκι:

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε νότια ανάμεσα σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε οικισμούς, όπου κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους οικισμών, προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτούς.

Απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών

Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι και Συντερίνα. Λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα, έφτασε νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση στην Παλαιά Φώκαια ενώ ακολούθησαν μηνύματα για απομάκρυνση από Λεγρενά, Χάρακα, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Φέριζα και Όλυμπος.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Φέριζα και #Όλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές απομακρυνθείτε προς #Λαγονήσι



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

Λόγω της φωτιάς γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κερατέας.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

«Πνέουν δυνατοί άνεμοι. Είναι ανεξέλεγκτη σε κάποια σημεία. Έχει πολλά σπίτια εδώ. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Μας ανησυχεί πολύ. Υπάρχουν πολλές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προσπαθούμε να προλάβουμε την φωτιά πριν νυχτώσει», ανέφερε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης.

Ο αντιδήμαρχος τόνισε πως ήδη έχουν ανοίξει δημόσιοι χώροι ώστε να φιλοξενηθούν όσοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.