Ελλάδα

Φωτιά στην Κερατέα σε χαμηλή βλάστηση – Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα
Ανανεώθηκε πριν 29 λεπτά
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου / ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Φωτιά εκδηλώθηκε στις 9 το βράδυ της Τρίτης (19.08.2025) στην Κερατέα. Οι φλόγες αποτεφρώνουν χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στην Κερατέα έσπευσαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

 

Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο.

Λόγω της φωτιάς έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος της Γ’ εισόδου Κερατέας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo