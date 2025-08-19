Φωτιά στην Κερατέα σε χαμηλή βλάστηση – Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε στις 9 το βράδυ της Τρίτης (19.08.2025) στην Κερατέα. Οι φλόγες αποτεφρώνουν χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στην Κερατέα έσπευσαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 63 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025

Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο.

Λόγω της φωτιάς έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος της Γ’ εισόδου Κερατέας.