Ελλάδα

Φωτιά στην Λέσβο στην περιοχή Καλλονή: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα
Λέσβος
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026) στο νησί της Λέσβου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλονή στην Λέσβο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων.

Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και τροφοδοτούν τις φλόγες.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, η πυρκαγιά είναι ορατή όχι μόνο από τα Παράκοιλα, αλλά και από την Καλλονή και τη Νυφίδα,ενισχυθεί και έχει αρχίσει να καίει δέντρα, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι.

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