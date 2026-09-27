Φωτιά στην Λέσβο στην περιοχή Καλλονή: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026) στο νησί της Λέσβου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλονή στην Λέσβο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων.

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Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και τροφοδοτούν τις φλόγες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλονή Λέσβου.

Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές και 8 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2026

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, η πυρκαγιά είναι ορατή όχι μόνο από τα Παράκοιλα, αλλά και από την Καλλονή και τη Νυφίδα,ενισχυθεί και έχει αρχίσει να καίει δέντρα, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι.