Κατερίνη: Στο νοσοκομείο ανήλικο κορίτσι που έπεσε από μπαλκόνι

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η ανήλικη που νωρίτερα την Κυριακή (27/9/26) έπεσε από μπαλκόνι στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Η ανήλικη φέρεται να έχει κατάγματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του κοριτσιού στην Κατερίνη, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περαιτέρω στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση και την κατάθεση της ανήλικης.