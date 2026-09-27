Ελλάδα

Σαρώνει η κακοκαιρία: Πλημμύρες και πτώση δέντρου στη Σύρο – Μπόρα με προβλήματα στην κυκλοφορία στο Ηράκλειο

Στην οδό Απόλλωνος, αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο
Προβλήματα στη Σύρο από την κακοκαιρία
Προβλήματα στη Σύρο από την κακοκαιρία / cyclades24
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Το κύμα κακοκαιρίας στο πέρασμα του συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σημαντικά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή καταιγίδα που πλήττει τη Σύρο, με τη σφοδρή βροχόπτωση να επηρεάζει δρόμους και σημεία της Ερμούπολης.

Περιστατικά έχουν καταγραφεί σε διαφορετικές περιοχές Σύρου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έχουν συσσωρευτεί στο οδικό δίκτυο λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με το cyclades24.

Στην οδό Απόλλωνος, αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στον δρόμο προς Παναχράντου, όπου δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Την ίδια ώρα, στον πεζόδρομο της Ερμούπολης συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς η ένταση της βροχής προκάλεσε υπερχειλίσεις σε φρεάτια.

(cyclades24.gr)
(cyclades24.gr)

Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, η πίεση του νερού ήταν τόσο ισχυρή ώστε να μετακινήσει ακόμη και καπάκια φρεατίων, δημιουργώντας πρόσθετο κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς.

Ισχυρή μπόρα με προβλήματα στην κυκλοφορία στο Ηράκλειο Κρήτης

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το απόγευμα της Κυριακής (27.09.2026) το Ηράκλειο, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία και επιβαρύνοντας την κατάσταση σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Η ένταση της βροχής είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού στο οδόστρωμα, με τους οδηγούς να κινούνται σε αρκετά σημεία με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, σύμφωνα με το neakriti.

Προβλήματα καταγράφονται κυρίως σε κεντρικούς δρόμους και μεγάλες οδικές αρτηρίες, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σε τμήματα του ΒΟΑΚ, η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και τα οχήματα κινούνται κατά διαστήματα σχεδόν σημειωτόν, καθώς η έντονη βροχή περιορίζει την ορατότητα και δυσχεραίνει την οδήγηση.

Οι οδηγοί καλούνται να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις συνθήκες, να διατηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς. Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη, με την κυκλοφορία να απαιτεί αυξημένη προσοχή όσο συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα.

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