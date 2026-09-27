Ελλάδα

Εργαζόμενοι «Βιολάντα»: «Διαβάζουμε για υποτιθέμενο κύμα απολύσεων» – «Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που εμείς ζούμε»

Η ανακοίνωση των εργαζομένων στη Βιολάντα» μετά τις εξελίξεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πολύκροτη υπόθεση
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI
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Με αφορμή το δημοσίευμα για την υπόθεση της «Βιολάντα» ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που κατέθεσαν για την οσμή στο εργοστάσιο, πριν την φονική έκρηξη, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, έβγαλαν ανακοίνωση για να δώσουν τη δική τους εκδοχή στα όσα συμβαίνουν.

«Ως εργαζόμενοι της Βιολάντα αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για όσα αναληθή διαβάζουμε σήμερα για εμάς και τον χώρο εργασίας μας» αναφέρει η ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι «η σκέψη μας παραμένει πρώτα απ’ όλα στις πέντε συναδέλφισσές μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους».

Και συνεχίζει:

«Τους τελευταίους οκτώ μήνες πονέσαμε για την τραγική απώλεια των συναδελφισσών μας ,ανησυχήσαμε για τις δουλειές και τις οικογένειές μας και παλέψαμε καθημερινά για να κρατηθεί η Βιολάντα όρθια και μαζί της οι θέσεις εργασίας μας. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν διαβάζουμε για υποτιθέμενο «κύμα απολύσεων», ανύπαρκτες καθυστερήσεις πληρωμών, ή στοχοποίηση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους.

Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που εμείς ζούμε καθημερινά μέσα στη Βιολάντα.

Αντίθετα, σήμερα μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία μάς προκαλούν όσα αναληθή γράφονται ανεξέλεγκτα σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης για τη δουλειά μας και το μέλλον μας , παρά η ίδια η καθημερινότητά μας μέσα στην εταιρεία και η συνεργασία μας με τη διοίκηση.

Εδώ και μήνες βλέπουμε τη Βιολάντα να βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο, με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που περιέχουν αναληθείς πληροφορίες ή παρουσιάζουν ψιθυρισμούς ως αποδεδειγμένα γεγονότα.

Ζητάμε να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Πίσω από τη Βιολάντα είμαστε εμείς, εκατοντάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειές μας. Δεν είμαστε αριθμοί ούτε μέρος μιας επικοινωνιακής αντιπαράθεσης.

Είμαστε άνθρωποι που εδώ και μήνες παλεύουμε να κρατηθούμε όρθιοι και ζητάμε από τους ανθρώπους των μέσων κάτι απλό: Το δικαίωμά μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια».

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