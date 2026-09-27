Πλάκα: «Η πρεσβεία μας ενημέρωσε 12 ώρες μετά την έκρηξη, προσπαθώ να παραμείνω δυνατός» λέει ο ξάδερφος δύο θυμάτων

Στο πένθος έχουν βυθιστεί συγγενείς γνωστοί και φίλοι των έξι θυμάτων της φονικής έκρηξης και της κατάρρευσης κτιρίου που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (25.09.2026) στη οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.

Οι συγγενείς των Αμερικανών τουριστών έχουν έρθει στην Ελλάδα για να δώσουν δείγμα DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των σορών. Ξάδερφος της οικογένειας της Φλορίντα Χότζα και του Φλόριν Χότζα, των αδερφών που σκοτώθηκαν με τους συζύγους τους και στο ζευγάρι των ηλικιωμένων στην Πλάκα μετά την έκρηξη, μίλησε στο newsit.gr και περιέγραψε την στιγμή που πληροφορήθηκε για την τραγωδία, τονίζοντας ότι παραμένει σε σοκ.

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«Προσπαθώ να παραμείνω δυνατός. Τα σώματα πιθανότατα θα τα δούμε την Δευτέρα, η Τρίτη. Θα μας ενημερώσει το νεκροτομείο. Μιλήσαμε με τα στελέχη της πρεσβείας, εχτές όταν φτάσαμε. Για να μας βοηθήσουν με την κατάσταση, να έρθουμε εύκολα.

Στην Ελλάδα βρίσκονται ο πατέρας και η μητέρα των νεκρών παιδιών. Στην Αθήνα έφτασε επίσης ο αδερφός του άντρα της ξαδέρφης μου (Φλορίντα), και η οικογένεια της γυναίκας του ξάδερφου μου (Φλόριν) και εγώ. Το τραγικό γεγονός το μάθαμε από την πρεσβεία όταν επικοινώνησε μαζί μας 12 ώρες αφού έγινε, επειδή έχουμε διαφορά ώρας, τους πήρε λίγο χρόνο να δουν την κατάσταση, και να δουν ότι λείπουν Αμερικανοί.

Έπειτα έμαθαν πως δεν επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο που έπρεπε να είχαν φύγει κανονικά την ημέρα που έγινε η έκρηξη πετούσαν στις 3 ή στις 4 αν δεν κάνω λάθος.

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Θα έκαναν διακοπές μετά τον γάμο τους και ήρθαν για μήνα του μέλιτος από ότι θυμάμαι θα καθόντουσαν 7 μέρες θα πήγαιναν σε ένα νησί στην Πάρο μετά στην Αθήνα και θα έφευγαν. Αυτή την στιγμή είμαστε σοκαρισμένοι και πολύ ριγμένοι συναισθηματικά, Δεν είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια θα θέλει να δει το μέρος αυτήν την στιγμή είναι ακόμα σοκαρισμένοι».

«Δεν μπορούσα να βγω από το δωμάτιο, ένας νοσοκόμος με απεγκλώβισε»

Τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα που οδήγησαν στον θάνατο έξι ανθρώπων αναζητούν οι αρχές. Οι ζημιές σε κτίρια δίπλα σε αυτό που κατέρρευσε είναι τεράστια.

Στο newsit.gr μίλησε και η ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε στο διπλανό κτίριο από αυτό που κατέρρευσε και καταπλάκωσε του 6 ανθρώπους. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το παρακείμενο σπίτι από εκεί που έγινε η έκρηξη, ενώ ανέφερε ότι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

«Ξύπνησα από έναν πολύ δυνατό θόρυβο και είδα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Ευτυχώς δεν έπεσε πάνω μου. Δεν μπορούσα να βγω από το δωμάτιό μου, φωνάξαμε την Πυροσβεστική και ήρθε ένας νοσοκόμος που με απεγκλώβισε.

Στη συνέχεια με μετέφεραν σε κλινική για να μου κάνουν εξετάσεις. Ευτυχώς δεν έχω σπάσει τίποτα.

Δεν μου μύριζε φυσικό αέριο τις προηγούμενες ημέρες, ούτε είχα κάποιο σύμπτωμα. Στο σπίτι μου υπάρχει εγκατάσταση αερίου, αλλά τη συντηρώ τακτικά και κάνω σέρβις. Από ό,τι κατάλαβα, η έκρηξη έγινε στο διπλανό διαμέρισμα.

Τώρα το σπίτι μου έχει υποστεί ζημιές, οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα παιδιά μου έχουν αναλάβει να δουν τι μπορεί να σωθεί και τι θα χρειαστεί να πεταχτεί», περιέγραψε η γυναίκα μιλώντας στο newsit.gr