Φωτιά στην Οινόη ξέσπασε τα ξημερώματα: Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη, Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Οινόη συμμετέχουν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα. Επίσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Οινόης που τους ενημέρωνε για τη δασική πυρκαγιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 5:30 τα ξημερώματα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.