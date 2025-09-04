Φωτιά στην Ορμύλια Χαλκιδικής: Καίγεται ελαιοτριβείο – Ήχησε 112 για τους καπνούς

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 04.09.2025 στην Χαλκιδική.

Η φωτιά καίει σε αποθήκη ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για επικίνδυνους καπνούς και η παρότρυνση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα #Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



Επικίνδυνοι καπνοί



Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Νωρίτερα, φωτιά είχε ξεσπάσει και στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να την θέτουν υπό έλεγχο.