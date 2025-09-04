Ελλάδα

Φωτιά στην Ορμύλια Χαλκιδικής: Καίγεται ελαιοτριβείο – Ήχησε 112 για τους καπνούς

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 04.09.2025 στην Χαλκιδική.

Η φωτιά καίει σε αποθήκη ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

 

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για επικίνδυνους καπνούς και η παρότρυνση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

 

Νωρίτερα, φωτιά είχε ξεσπάσει και στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να την θέτουν υπό έλεγχο.

