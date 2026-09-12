Θεσσαλονίκη: «Κάναμε τραμπάλα με τον γιο και την κόρη μου και ξαφνικά έπεσε το δέντρο» λέει η μητέρα

Τραυματίστηκαν μητέρα και ο 17 μηνών γιος της από την πτώση δέντρου, την ώρα που έπαιζαν σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026).

«Κάναμε τραμπάλα με τον γιο και την κόρη μου και ξαφνικά έπεσε το δέντρο. Άκουσα ένα “φύγετε, φύγετε”. Εγώ δεν αντιλήφθηκα τι γίνεται. Το μωρό έχει χτυπήσει στο μάτι και στο χέρι του» είπε η μητέρα μιλώντας στην ΕΡΤ για την πτώση του δέντρου στην παιδική χαρά στην Καλαμαριά.

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Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή μονάδα με μοτοσυκλέτα και αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν το πάρκο με κορδέλες. Το παιδάκι διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο ενώ η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς.

Δήμαρχος Καλαμαριάς: Έχει δοθεί εντολή για την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης του δέντρου

Τη βαθιά λύπη του Δήμου Καλαμαριάς για την πτώση δέντρου στο πάρκο της Αιγαίου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας μητέρας και του παιδιού της εκφράζει με ανάρτησή της η δήμαρχος, Χρύσα Αράπογλου και επισημαίνει ότι έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού.

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«Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι στους τραυματίες. Τους ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά, δύναμη και γρήγορη ανάρρωση», τονίζει η δήμαρχος Καλαμαριάς.

Επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου έσπευσαν στο σημείο και, σε συνεργασία με τις αρχές, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση του χώρου.