Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Πρώτα ο Θεός μετά εγώ» έλεγε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος – Πρότεινε εναλλακτική θεραπεία σε ασθενή με καρκίνο

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για το ιατρείο στο Κολωνάκι μέσα στο οποίο «έσβησε» από ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση.

Οι μαρτυρίες από ανθρώπους που επισκέφθηκαν το ιατρείο στο Κολωνάκι πληθαίνουν την ώρα που ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ.

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Σύμφωνα με όσα κατέθεσε μάρτυρας στον ΣΚΑΪ, ο συγκεκριμένος γιατρός είχε προτείνει σε γυναίκα που αντιμετώπιζε επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού να ακολουθήσει μια διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Η πρότασή του περιλάμβανε διαδικασίες καθαρισμού του εντέρου, καθώς και καθημερινή λήψη βιταμινών.

Η ίδια περιέγραψε έναν γιατρό ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στις καθιερωμένες θεραπευτικές πρακτικές, ο οποίος φέρεται παράλληλα να εξέφραζε μεγάλη βεβαιότητα για τις δικές του μεθόδους. Μάλιστα, επαναλάμβανε τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ», θέλοντας, όπως υποστηρίζει η γυναίκα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών στις θεραπείες που τους πρότεινε.

Όπως είπε για τη θεραπεία που της πρότεινε ζήτησε ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό ποσό. Παράλληλα, ο γιατρός υποστήριζε ότι ακόμη και οι απλοί καθαρισμοί του εντέρου μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πλήρη αντιμετώπιση του καρκίνου.

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Όπως αποκαλύπτει η γυναίκα της συνέστησε να παίρνει πάνω από 50 βιταμίνες την ημέρα με το κόστος να είναι δυσβάστακτο.

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», τόνισε η γυναίκα.