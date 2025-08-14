Φωτιά στην Πάτρα: 19χρονος ομολόγησε εμπρησμό στα Συχαινά – Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή

Ένας 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας, την Τετάρτη (13.8.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αυτός έβαλε φωτιά με αναπτήρα στα Συχαινά της Πάτρας, ενώ η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 19χρονος υποστηρίζει ότι έβαλε τη φωτιά με ακόμα με ένα άτομο στην περιοχή των Συχαινών.

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρεις είναι συνολικά οι συλλήψεις για την πρόκληση πυρκαγιών στην Πάτρα τις τελευταίες δυο ημέρες, ενώ έχει προσαχθεί ακόμα ένα άτομο.

Στον εισαγγελέα οδηγείται εντός της ημέρας και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Γηροκομείο.