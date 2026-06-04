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Ναύπακτος: «Άκουσα το αυτοκίνητο και άρπαξα την κόρη μου ενστικτωδώς» λέει η μητέρα από το σφοδρό τροχαίο

«Το αυτοκίνητο χτύπησε πρώτα σε τέσσερα μηχανάκια και μετά στο αυτοκίνητό μου. Ευτυχώς άρπαξα την κόρη μου και μπήκαμε μέσα στο σούπερ και σωθήκαμε»
Τροχαίο στη Ναύπακτο
Η στιγμή που η μητέρα και το κοριτσάκι της προσπαθούν να γλιτώσουν από την τρελή πορεία του ΙΧ του ηλικιωμένου
Βασίλης Σακουλέβας
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«Είδα το αυτοκίνητο να έρχεται καταπάνω μας και άρπαξα την κόρη μου και μπήκαμε μέσα στο σούπερ μάρκετ» λέει στο newsit.gr η μητέρα που μαζί με το 5χρονο κοριτσάκι της σώθηκε από θαύμα όταν το αυτοκίνητο που παρέσυρε ένας ηλικιωμένος πήρε παραμάζωμα οχήματα και τραπεζοκαθίσματα στο κέντρο της Ναυπάκτου το πρωί της Τετάρτης (3.6.26).

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε με την ανήλικη κόρη της όταν το αυτοκίνητο του 75χρονου έπεσε πάνω στο ΙΧ τους περιγράφει η οδηγός που έδρασε αστραπιαία και κατάφερε να σώσει την κόρη της. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 9 το πρωί της Τετάρτης, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Ναυπάκτου που οδηγούν προς το λιμάνι της πόλης, ένας 75χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και πέφτει πάνω στο όχημα μιας μητέρας, η οποία βρισκόταν σε αυτό μαζί με την 5χρονη κόρη της.

«Είχα πάει με την μικρή στο φούρνου για να της πάρω να φάει κάτι και μετά θα την πήγαινε στο σχολείο. Μου είχε ζητήσει να της πάρω μια πίτσα και κατεβήκαμε στον φούρνο, η μικρή μου ζήτησε να κατέβει για να περπατήσει λίγο και εγώ πήγαινε να την βάλω στο καθισματάκι πίσω και αυτή πήδηξε στην θέση του συνοδηγού», λέει η γυναίκα.

«Έτσι, πήγα να την βάλω ξανά πίσω και εκείνη την ώρα είδα το αυτοκίνητο να έρχεται και άκουσα το γκάζι που είχε κολλήσει. Το αυτοκίνητο αυτό χτύπησε πρώτα σε τέσσερα μηχανάκια και μετά στο αυτοκίνητό μου. Ευτυχώς άρπαξα την κόρη μου και μπήκαμε μέσα στο σούπερ και σωθήκαμε. Η μικρή ταράχτηκε και φοβήθηκε πολύ, λογικό είναι ευτυχώς όμως σωθήκαμε», αναφέρει. 

Το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας κόβει την ανάσα με την μητέρα να είναι μαζί με την κόρη της έξω από  το αυτοκίνητο στην θέση του συνοδηγού και να αντιλαμβάνεται ότι ένα αυτοκίνητο έρχεται προς το μέρος της. Τότε αρπάζει αστραπιαία την κόρη της και μπαίνουν μέσα στο στουπερ μάρκετ και καταφέρνουν να σωθούν, κυριολεκτικά μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. 

Ένα τροχαίο που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία, όχι μόνο για την γυναικά με την κόρης αλλά και για ακόμα δύο περαστικούς όπως περιγράφει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας.

«Περίπου στις 9:30 το πρωί έβγαινα από το κατάστημά μου για να πάω στο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Μας χωρίζει μόνο ένα μικρό στενό. Είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται από μακριά και έναν ηλικιωμένο κύριο να στρίβει αριστερά, ενώ κανονικά κινούνταν ευθεία. Δεν ξέρω τον λόγο, μπορεί να έπαθε κάτι, όμως ό,τι βρήκε μπροστά του στον δρόμο το διέλυσε. Δίπλα από το σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα μικρό καφέ, όπου λίγα λεπτά πριν κάθονταν άνθρωποι και έπιναν τον καφέ τους. Σκεφτείτε ότι από τις καρέκλες και το πάσο δεν έμεινε τίποτα. Το αυτοκίνητο χτυπούσε στις άκρες των κτιρίων και παρέσυρε όποιο όχημα ήταν παρκαρισμένο στο πέρασμά του», αναφέρει.

«Η μητέρα ήταν σε σοκ και το παιδάκι έκλαιγε»

Τρεις άνθρωποι γλίτωσαν από καθαρή τύχη. Ήταν σαν να κέρδισαν τον πρώτο λαχνό. Μια μητέρα είχε μπει πρώτα στον φούρνο και όταν βγήκε, την ώρα που έβαζε το παιδί της στο καρότσι, αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω τους. Αστραπιαία άρπαξε το παιδί και μπήκε μέσα στο σούπερ μάρκετ. Το αυτοκίνητο χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι και στη συνέχεια το κόκκινο αυτοκίνητο. Μάλιστα, τη στιγμή που το αυτοκίνητο χτύπησε τη μηχανή, ένας ακόμη άνθρωπος το αντιλήφθηκε και έτρεξε προς το στενάκι που φαίνεται και στο βίντεο, ενώ μία κοπέλα πρόλαβε να τραβηχτεί και ευτυχώς δεν χτυπήθηκε. Η μητέρα ήταν σοκαρισμένη και το παιδάκι έκλαιγε, κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει πώς γλίτωσαν», λέει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο του όμως φαινόταν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα με τον ίδιο να μην είχε καταλάβει τα όσα είχε κάνει, ειδοποίησε τα παιδιά του έφτασαν στο σημείο.  

«Ο άνθρωπος βγήκε από το αυτοκίνητό του και δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Τον ρώτησα αν γνώριζε τι έγινε και μου απάντησε πως όχι. Εγώ έτρεξα και έσβησα το αυτοκίνητο για να μην πάρει φωτιά και έχουμε χειρότερα. Ο γιος του ήρθε είδε τον πατέρα του μιλούσε μαζί του και εκείνος  ήταν έκπληκτος από τα όσα έγιναν», καταλήγει ο Ταξιάρχης Σούζος, ιδιοκτήτης καταστήματος δίπλα από το σούπερ μάρκετ που έγινε το τροχαίο. 

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