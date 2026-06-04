Καστοριά: 72χρονος δέχθηκε επίθεση από αρκούδα – «Με έσπρωξε με τα νύχια της και με πάτησε, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει»

Εφιαλτικές στιγμές έζησε 72χρονος που δέχτηκε επίθεση από αρκούδα λίγα μέτρα από την πλατεία του χωριού του, στην Καστοριά. Ο 72χρονος περιγράφει στο newsit.gr την περιπέτεια που έζησε και συγκλονίζει.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (25.05.2026) στο χωριό Κλεισούρα στην Καστοριά. Ο 72χρονος που βρισκόταν στην πλατεία του χωριού και επέστρεφε στο σπίτι του, είδε ξαφνικά την αρκούδα να έρχεται κατά πάνω του, να τον ρίχνει στο έδαφος και να τον τραυματίζει. Ο ίδιος περιγράφει όλα όσα έγιναν, σχολιάζοντας πως σώθηκε από θαύμα.

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«Δόξα τω Θεώ γλίτωσα από την επίθεση που έγινε κυριολεκτικά λίγα μέτρα από την πλατεία. Εκείνη τη στιγμή δεν είχε κόσμο στο σημείο. Πήγαινα προς το σπίτι μου και περπατούσα αμέριμνος. Εκεί κοντά σε ένα σπίτι, βγήκε ξαφνικά η αρκούδα μέσα από κάτι χόρτα. Μου επιτέθηκε μουγκρίζοντας και με πέταξε κάτω. Με έσπρωξε με τα νύχια και το στήθος της. Εγώ σάστισα, δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Είπα ότι εκείνη τη στιγμή ήρθε το τέλος μου. Μετά ξαφνικά έφυγε» περιέγραψε αρχικά.

«Φώναζα, μπορεί και να φοβήθηκε. Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει. Πιστεύω ότι κάποιος Άγιος με έσωσε. Έπεσα κάτω με τη δεξιά μού πλευρά και χτύπησα στα πλευρά, τον ώμο και τον γοφό. Με τα νύχια της με τραυμάτισε και στο αριστερό μου μπράτσο. Μου έκοψε το μπουφάν και με πάτησε με το πόδι της. Οι αρκούδες πλέον μπαίνουν στα χωριά και αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν πήγαμε εμείς στη φύση. Φοβάμαι με αυτά που γίνονται, φοβάμαι ότι θα γίνει κανένα κακό και όποιος μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί μια λύση», κατέληξε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η συγκεκριμένη αρκούδα έχει κάνει την εμφάνιση της στο χωριό μαζί με τα μωρά της, όμως είναι η πρώτη φορά που επιτέθηκε σε άνθρωπο.