Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Το μυαλό του θόλωσε από τον πόνο» λέει η ξαδέρφη του 54χρονου δράστη

«Ο Κώστας δεν είναι κακός άνθρωπος, έπαθε ένα πολύ σοβαρό ψυχολογικό σοκ και ξέσπασε. Κανείς δεν επικροτεί αυτό που έγινε, έχουμε δύο οικογένειες κατεστραμμένες»
Το σημείο της δολοφονίας του 21χρονου από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, με νέα στοιχεία να φωτίζουν τα όσα ακολούθησαν μετά το φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης, αμέσως μετά την παράδοσή του στις Αρχές, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε», ενώ υποστήριξε πως η ζωή του «σταμάτησε» από τη στιγμή που έχασε τον γιο του στο τροχαίο του 2023, γεγονός που -όπως ισχυρίζεται- δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει. Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι η συνάντησή του με τον 21χρονο δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά τυχαία.  

«Ο Κώστας είχε κλειστεί πολύ στον εαυτό του μετά τον χαμό του παιδιού του», λέει στο newsit.gr η ξαδέρφη του 54χρονου, περιγράφοντας τη δραματική ψυχολογική κατάσταση στην οποία -όπως υποστηρίζει- βρισκόταν τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει η συγγενής του, μετά την απώλεια του παιδιού του ο 54χρονος απομονώθηκε πλήρως, χωρίς ποτέ να εκφράσει ανοιχτά τον πόνο, την οργή ή όσα τον βασάνιζαν. Η ίδια υποστηρίζει πως αυτή η εσωστρέφεια ήταν που προκαλούσε τη μεγαλύτερη ανησυχία στους κοντινούς του ανθρώπους.

«Ο Κώστας είχε κλειστεί πολύ στον εαυτό του μετά τον χαμό του παιδιού του. Δεν θρήνησε, δεν έκλαψε, δεν ξέσπασε ποτέ. Κρατούσε μέσα του μια ένταση που εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Αυτό ήταν που μας ανησυχούσε περισσότερο, γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν εκφράζεται, δεν ξέρεις τι μπορεί να σκέφτεται», λέει και συνεχίζει:

«Δεν μας είχε πει ποτέ ότι θέλει να κάνει κακό σε κάποιον. Ακόμα και μετά από περιστατικά που είχαν γίνει, δεν μιλούσε, δεν εξηγούσε τίποτα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Δεν ήθελε να το συζητάει καθόλου. Και η σύζυγός του ήταν το ίδιο κλειστή. Ήταν και οι δύο σαν αγάλματα, δεν άνοιγαν την καρδιά τους σε κανέναν».

Η ξαδέρφη του 54χρονου ξεκαθαρίζει πως κανείς από την οικογένεια δεν δικαιολογεί αυτό που συνέβη, τονίζοντας ωστόσο πως πίσω από την πράξη αυτή βρίσκονται χρόνια ανείπωτου πόνου και ένα βαρύ ψυχολογικό φορτίο που, όπως λέει, οδήγησε στην έκρηξη.

«Κανείς δεν επικροτεί αυτό που έγινε. Δεν δικαιώθηκε κανένας. Ένα παιδί χάθηκε και δεν γυρίζει πίσω, και τώρα καταστράφηκε και η ζωή του Κώστα. Έχουμε δύο οικογένειες κατεστραμμένες. Κλαίει κι άλλη μια μάνα τώρα. Όλα αυτά είναι τραγικά».

«Ο Κώστας δεν είναι κακός άνθρωπος. Είναι από ήσυχη οικογένεια, δεν είχαν καμία σχέση με βία ή τέτοια πράγματα. Απλά το μυαλό του θόλωσε από τον πόνο. Έπαθε ένα πολύ σοβαρό ψυχολογικό σοκ και εκεί ξέσπασε. Μετά από τόσο μεγάλη στεναχώρια, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος», επισημαίνει.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ οι καταθέσεις συγγενών και από τις δύο πλευρές φωτίζουν το βαρύ παρασκήνιο μιας τραγωδίας που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη.

