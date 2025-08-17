Φωτιά στην Πάτρα: Στην φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό – «Με πίεσαν να ομολογήσω» λέει ο 19χρονος

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για την φωτιά στα Συχαινά που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην Πάτρα, μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Και οι δύο κατηγορούμενοι για την φωτιά στην Πάτρα αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με το πως ξεκίνησε η πυρκαγιά που έκαιγε για τουλάχιστον δυο 24ωρα προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το apohxos η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά τη δήλωση του 19χρονου, ο οποίος ισχυρίστηκε πως η αρχική του ομολογία δεν ήταν αληθινή, αλλά αποτέλεσμα πίεσης που, όπως λέει, δέχθηκε από τους αστυνομικούς κατά την προανάκριση. «Ομολόγησα επειδή με πίεσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας τώρα ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.

Παρά τις αρνήσεις, οι δύο νεαροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έως ότου ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση.

Στο μεταξύ, αύριο Δευτέρα 18 Αυγούστου θα οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή Πατρών ο 25χρονος, που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου ο οποίος, το Σάββατο είχε λάβει προθεσμία.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς, με γραπτή τους δήλωση, αμφισβητούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στην δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Αναφερόμενοι δε, στις φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα τους στην περιοχή, σημειώνουν ότι «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου.

Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα».

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι «από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)».