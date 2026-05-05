Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πάργα: Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που έφτασε από την Αθήνα

Ο οδηγός στην προσπάθειά του να ξυπνήσει τον επιβάτη διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 47χρονος άνδρα ο οποίος είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Αθήνα με προορισμό την Πάργα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusTV, γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, το ΚΤΕΛ έφτασε στην Πάργα. Ο οδηγός είδε τον επιβάτη και στην προσπάθειά του να τον ξυπνήσει διαπίστωσε ότι ο εκείνος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
89
60
53
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καταγγελία για ριφιφί σε μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη - «Έκαναν ζημιές και πήραν 1.000 ευρώ» λέει ο ιδιοκτήτης
«Βρήκαν δίοδο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, μπήκαν μέσα και έκαναν ζημιές. Δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο, πήραν οθόνες και περίπου 1.000 ευρώ που είχα σε ένα συρτάρι»
Καταγγελία για διάρρηξη σε κτηματομεσητικό γραφείο
ΑΑΔΕ για Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης στην καταργηθείσα θέση της στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Δεν είναι νομικά δυνατή η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης, χωρίς την πλήρη τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων ούτε η παράκαμψη της διαδικασίας επιλογής», τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ
Παρασκευή Τυχεροπούλου
«Το παιδί μου είναι με κατάγματα και κλαίει συνέχεια» λέει η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε από τον 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια
«Ο δράστης τον κυνήγησε, του έδωσε μπουνιά στον αυχένα και μετά δύο δυνατές μπουνιές στο πρόσωπο» λέει στο newsit.gr η μητέρα του ανήλικου
Ο 25χρονος που γρονθκόπησε 17χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια 7
Newsit logo
Newsit logo