Πάργα: Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που έφτασε από την Αθήνα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 47χρονος άνδρα ο οποίος είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Αθήνα με προορισμό την Πάργα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusTV, γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, το ΚΤΕΛ έφτασε στην Πάργα. Ο οδηγός είδε τον επιβάτη και στην προσπάθειά του να τον ξυπνήσει διαπίστωσε ότι ο εκείνος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.