Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη «Γραμμή 2» του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα

Οι αλλαγές θα ισχύουν από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 21/5/2026
Αλλαγές στην κυκλοφορία του μετρό θα εφαρμοστούν στη Γραμμή 2 στο τμήμα «Αττική – Μεταξουργείο» με τους σταθμούς να κλείνουν νωρίτερα από το κανονικό από σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θεωρούνται αναγκαίες εξαιτίας των έργων εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. 

Η ΣΤΑΣΥ έβγαλε την αντίστοιχη ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναφέροντας: «Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Τρίτη 5 Μάϊου στο τμήμα «Αττική – Μεταξουργείο», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από την Τρίτη 05/05 έως την Πέμπτη 21/05 οι σταθμοί «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Σεπόλια» και «Ομόνοια – Ελληνικό».
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
  • από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:31,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:34,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:36,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:37 και
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:39.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος – Στ. Μετρό Ομόνοια:

«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».

