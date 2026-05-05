Γαστούνη: Έσπασαν και έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε δεχτεί επίθεση από 20 Ρομά

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές
Το μαγαζί στη Γαστούνη / patrisnews
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα (5/5/2026) στη Γαστούνη, όταν άγνωστοι κατέστρεψαν το μαγαζί που ήταν έτοιμος να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε δεχτεί επίθεση από 20 Ρομά τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το patrisnews, οι δράστες φέρονται να έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος του περιπτερά στη Γαστούνη χρησιμοποιώντας ένα παγκάκι, να μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Στη Γαστούνη βρίσκεται ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να κλέψει κάτι από το μαγαζί του όταν η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν επίθεση, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Μετά το περιστατικό ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κλείσει το περίπτερο, δηλώνοντας ότι φοβάται για την οικογένειά του και ότι δεν άξιζε πλέον να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Και ενώ όλα έδειχναν πως επιχειρούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτησης στη Γαστούνη.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

