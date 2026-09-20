Ελλάδα

Φωτιά στην Πέλλα στην περιοχή Λουτράκι: Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες

Τρία ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού μέχρι τη δύση του ηλίου
Η φωτιά στην Κόνιτσα
Φωτιά σε δασική έκταση / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Πέλλα στις 7 μ.μ. της Κυριακής (20.09.2026). Στις φλόγες τυλίχθηκε δάσος στην περιοχή Λουτράκι.

Στη μάχη με τη φωτιά στην Πέλλα παίρνουν μέρος 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.

Μέχρι τη δύση του ηλίου τρία ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα αναλάβει να διερευνήσει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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