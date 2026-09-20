Φωτιά στην Πέλλα στην περιοχή Λουτράκι: Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Πέλλα στις 7 μ.μ. της Κυριακής (20.09.2026). Στις φλόγες τυλίχθηκε δάσος στην περιοχή Λουτράκι.

Στη μάχη με τη φωτιά στην Πέλλα παίρνουν μέρος 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.

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Μέχρι τη δύση του ηλίου τρία ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκι Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2026

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα αναλάβει να διερευνήσει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.