Βουλιαγμένη: «Με χτύπησε στο σαγόνι, έπεσα κάτω και μετά δεν θυμόμουν τίποτα», λέει ο 76χρονος για τον καβγά του με τον 82χρονο που πέθανε

Σε τραγωδία κατέληξε ένας άγριος καβγάς ηλικιωμένων στη Ακτή Βουλιαγμένης για μία… ξαπλώστρα, αφού ο 82χρονος που συμμετείχε στον τσακωμό έχασε τη ζωή του. Ο 76χρονος, που όπως αναφέρει δέχτηκε επίθεση από τον 82χρονο, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» για το περιστατικό.

Η ώρα ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα (20/9/2026), όταν ο 76χρονος μαζί με μία 21χρονη φίλη του πιάστηκαν στα χέρια με τον 82χρονο. Η διαφωνία φαίνεται να ξεκίνησε για μία ξαπλώστρα στην Ακτή Βουλιαγμένης, αφού όπως υποστηρίζει ο 76χρονος, ο 82χρονος ήταν εκεί με τη γυναίκα του και είχε πιάσει περίπου 6 ξαπλώστρες.

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Όπως υποστηρίζει όταν αυτός πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα ο 82χρονος επιτέθηκε και σε εκείνον και στην 21χρονη, στην οποία έχωσε και μπουνιά.

Την ώρα του τσακωμού ο 82χρονος κατέρρευσε, αφού σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή, και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών.

Ο 76χρονος θέλησε να μιλήσει για το άγριο περιστατικό και όπως ισχυρίζεται το θύμα ήταν αυτό που τους επιτέθηκε, όταν πρώτα χτύπησε την 21χρονη που ήταν μαζί του, η οποία είναι ΑμεΑ και έπαθε σοκ από το περιστατικό.

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«Το πώς έγινε… Κακιά στιγμή, κακιά η ώρα που λένε. Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι ξαπλώστρες άλλες και με πράγματα επάνω χωρίς να είναι. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Και πήγα να πάρω ξαπλώστρες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός ”Άσ’ τες κάτω μωρή κ…” και σηκώνεται και την χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά. ”Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες;” του λέω.

Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα, κοπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά πού σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς δεν ξέρω».