Προσωπικός Βοηθός: Μόνιμο πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία – Στα 53 εκατ. ευρώ η ετήσια χρηματοδότηση

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας γίνεται ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με τη συνολική ετήσια χρηματοδότηση να διαμορφώνεται στα 53 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και η διευκόλυνση της καθημερινότητας των ωφελουμένων.

Ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) παρέχει υποστήριξη μέσα και έξω από το σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές κάθε ωφελουμένου. Η υπηρεσία μπορεί να αφορά την εργασία, τις σπουδές, τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ενώ ο ίδιος ο ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και καθορίζει το είδος της υποστήριξης που χρειάζεται.

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Μέρος της χρηματοδότησης εξασφαλίζεται μέσω της ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός” για Άτομα με Αναπηρία» στο ΕΣΠΑ 2021-2027, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Η πράξη εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ενώ δικαιούχος είναι ο ΟΠΕΚΑ.

Η χρηματοδότηση καλύπτει τις αμοιβές των προσωπικών βοηθών, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των ωφελουμένων που επιλέγουν να συνοικούν με τον βοηθό τους.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάχθηκαν 1.825 άτομα με αναπηρία και απασχολήθηκαν 3.043 προσωπικοί βοηθοί.

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Όσοι ωφελούμενοι αξιοποίησαν την υπηρεσία για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος θα παραμείνουν στη δράση χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Για τις νέες εντάξεις θα εφαρμοστεί σύστημα μοριοδότησης, το οποίο θα βασίζεται σε κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

«Κάναμε τον Προσωπικό Βοηθό μόνιμο πρόγραμμα και τον επεκτείνουμε σε όλη τη χώρα», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως σημείωσε, «διατηρούμε στο πρόγραμμα, χωρίς νέα αίτηση, όσους αξιοποίησαν την υπηρεσία για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά την πιλοτική εφαρμογή και θεσπίσαμε διαφανή κριτήρια για τους νέους ωφελουμένους».

Η ίδια υπογράμμισε ότι «ο Προσωπικός Βοηθός δεν αποφασίζει για το άτομο με αναπηρία. Το υποστηρίζει ώστε να αποφασίζει το ίδιο για την καθημερινότητά του, να εργάζεται, να σπουδάζει και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι η εξασφάλιση μόνιμης χρηματοδότησης για το σύνολο της επικράτειας συνιστά έμπρακτη στήριξη προς τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.

«Αποδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών.